Дівчинку знайшли повішаною на дереві у саду

На Львівщині поліція розслідує обставини самогубства 13-річної дівчини, яке сталося в колишньому Перемишлянському районі. Дитину знайшли повішеною на дереві. Слідчі встановили, що перед тим вона активно спілкувалася з невідомим співрозмовником в месенджері Telegram.

Як зазначається в ухвалі Перемишлянського районного суду, на яку першим увагу звернуло видання LvivMedia, трагедія сталася 12 січня цього року. Близько 9:00 ранку тіло 13-річної дівчинки виявили повішеним на дереві у саду. Експертиза встановила, що дитина вчинила самогубство.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ, слідчі з’ясували, що перед тим 13-річна дівчинка та ще дві її подруги, віком 13 та 14 років, активно спілкувалися у месенджері Telegram з невстановленою особою, яка використовувала різні нікнейми та під час діалогів з малолітніми не вказувала свого місця перебування та контактного номеру телефону.

З метою встановити дані невідомого співрозмовника дівчат слідчі звернулися до суду про вилучення їхніх мобільних телефонів, які можуть мати важливу для слідства інформацію. Суд задоволив клопотання слідчого.