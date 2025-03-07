57-річна львів'янка випала з балкона власної квартири на восьмому поверсі
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Трагічний інцидент стався на вул. Стрийській
У четвер увечері, 6 березня, з балкона на восьмому поверсі багатоповерхівки на вул. Стрийській у Львові випала 57-річна жінка. Вона загинула на місці.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний інцидент стався увечері близько 18:00. 57-річна місцева мешканка випала з балкона власної квартири. Від отриманих травм жінка загинула на місці.
За цим фактом правоохоронці проводять розслідування.
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