Трагічний інцидент стався на вул. Стрийській

У четвер увечері, 6 березня, з балкона на восьмому поверсі багатоповерхівки на вул. Стрийській у Львові випала 57-річна жінка. Вона загинула на місці.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний інцидент стався увечері близько 18:00. 57-річна місцева мешканка випала з балкона власної квартири. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За цим фактом правоохоронці проводять розслідування.