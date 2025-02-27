У Шептицькому чоловік випав з балкона і загинув

У четвер, 27 лютого, у місті Шептицький на Львівщині 39-річний місцевий мешканець випав з балкона 12 поверху і загинув. Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний випадок стався у Шептицькому увечері четверга. 39-річний місцевий мешканець випав з балкона сходової клітки на 12 поверсі житлової багатоповерхівки. У результаті чоловік загинув на місці. Обставини трагедії з’ясовують поліцейські.

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