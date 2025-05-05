На атакованому ворожому об’єкті базувалися екіпажі розвідувальних та ударних дронів

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими підрозділами БпЛА неподалік Тьоткіно Курської області РФ. Унаслідок удару було ліквідовано до 20 російських окупантів та їхню техніку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 5 травня.



У відомстві додали, що на атакованому російському об’єкті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів.



«Відважні пілоти Повітряних сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну», – ідеться в повідомленні.

За інформацією керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, пункт в Тьоткіно Курської області з 2022 року окупанти використовували як школу БпЛА.

«Там вчили росіян спочатку на мавіках (квадрокоптери DJI Mavic – ред.), потім працювати скидами, в тому числі по наших мирних жителях, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БпЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове – був», – написав Коваленко.

Нагадаємо, 5 травня росіяни повідомили, що днем раніше українські війська нібито перейшли в наступ поблизу села Тьоткіно Курської області. Українське командування наразі не коментувало відновлення наступу на території Курщини.