Росіяни стверджують, що ввечері 4 травня ЗСУ розпочали наступальні дії у Курській області

Росіяни повідомили, що 4 травня українські війська нібито перейшли в наступ поблизу села Тьоткіно на території Курської області. Про це у понеділок, 5 травня, написали російські Telegram-канали SHOT та Mash

Росіяни стверджують, що ввечері 4 травня ЗСУ розпочали наступальні дії у Курській області. За їхніми даними, у наступі беруть участь до 250 військових, понад 15 одиниць важкої техніки, а також квадроцикли. Крім цього зазначають, що перед цим Тьоткіно атакували FPV-дронами та артилерією, а також підірвали міст поблизу населеного пункту Зване. Наразі російська влада офіційно про наступ не повідомляла.

Українське командування також не коментувало відновлення наступу на території Курщини. Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 травня заявив, що Курська операція триває вже дев’ять місяців і вона досягла більшості поставлених цілей.

«Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз. Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними ходами. Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка», – написав Сирський.

Нагадаємо, 27 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Курщині та Бєлгородщині. За його словами, українські військові продовжують «активні захисні дії».