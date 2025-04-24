ССО ліквідували 25 військових з КНДР

На Курщині Сили спеціальних операцій у ближньому бою ліквідували взвод військових Північної Кореї, які воювали проти України. ССО опублікували відео операції, зняті за допомогою безпілотника та натільних камер. Під час операції вдалося знищили 25 північнокорейців.

Взвод військових з КНДР ліквідували воїни 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зазначається, що успішну операцію українські спецпризначенці здійснили минулого місяця, однак з міркувань безпеки повідомили про неї у четвер, 24 квітня.

Вісім рейнджерів ССО проникли у тил противника на броньованому Humvee. Їх підтримували розвідувальні дрони, завдяки чому спецпризначенці вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні позиції в окопах.

«Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб – утричі більшої кількості за їхню – та зберегли ініціативу до його завершення. Попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, воїни ССО довели перевагу якості над кількістю та не лишили цілому взводу КНДР шансів під час контакту», – розповіли військові ССО.

Після успішного виконанні бойового завдання група рейнджерів відійшла. Один з воїнів ССО отримав уламкове поранення, його евакуювали у безпечне місце. Наразі життю військового нічого не загрожує.

Нагадаємо, 11 квітня ССО повідомили про захоплення у полон 14 російських солдатів. Серед полонених – троє офіцерів.