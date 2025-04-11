Частина полонених росіян, захоплених на Курщині

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій, які виконують завдання в Курській області Росії, протягом кількох останніх днів взяли в полон 14 російських солдатів. Серед них – троє офіцерів, повідомили у пресслужбі ССО у п’ятницю, 11 квітня.

Протягом кількох днів українські бійці провели низку злагоджених операцій, внаслідок яких знищили приблизно 30 російських окупантів. Завдання бійці ССО виконали без втрат. Ще частину росіян вдалося захопити у полон, поповнивши обмінний фонд.

«Оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон», – розповіли у пресслужбі ССО.

Так, українським бійцям вдалося взяти у полон 14 російських військових. За даними ССО, серед них були троє офіцерів. Наразі всі військовополонені росіяни дають свідчення.

Нагадаємо, вперше за понад три роки російсько-української війни українські військові взяли в полон громадян Китаю. Україна рішуче засудила втягування Росією громадян Китаю в її війну проти України та клопотала про пояснення цього інциденту з боку КНР.

Слідчі СБУ провели перші допити двох військовополонених громадян Китаю, які воювали на боці Росії. За словами військових, вони потрапили у полон на своєму ж першому бойовому завданні, а один з них заявив, що його життя врятував український солдат.