Один із полонених розповів, що його врятував український військовий

Слідчі СБУ провели перші допити двох військовополонених громадян Китаю, які воювали на боці Росії. За словами військових, вони потрапили у полон на своєму ж першому бойовому завданні, повідомили у середу, 9 квітня, у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, одного з китайських бійців захопили у полон бійці 2-го механізованого батальйону 157 ОМБр поблизу донецького села Тарасівка. Другий чоловік потрапив у полон до бійців 1-го механізованого батальйону 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки на Донеччині. Їх доставили до Києва та утримують в належних умовах, передбачених Женевською конвенцією.

«За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Одного із полонених, 34-річного безробітного, завербували росіяни безпосередньо в Китаї. За словами чоловіка, у лютому 2025 року він прибув до Москви та підписав контракт. Інший 27-річний полонений з КНР розповів, що прибув до Росії у грудні 2024 року нібито з туристичною метою, а згодом подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на інтернет-оголошення та виплату 2 млн рублів.

Зазначимо, раніше відділ комунікацій ОТУ «Луганськ» у коментарі «УП» повідомив, що 27-річний китаєць долучився до армії країни-агресора через перспективу отримання громадянства Росії. За даними ОТУ, чоловік, якого захопили під Білогорівкою, заплатив 300 тис. рублів посереднику в Китаї, який домовився про його відправлення на фронт.

Відео фрагментів з допиту оприлюднив ввечері 9 квітня президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що Україні відомо про участь понад 150 китайських солдатів на боці Росії, про що вже комунікують з КНР.

Відео допиту китайських військовополонених

«Знаємо, що насправді їх більше. Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії», – написав Володимир Зеленський.

На відео один із полонених розповідає, що його на позицію, де він перебував, росіяни кинули вибухівку з газом. За його словами, він вдихнув газ та міг загинути, але один з українських бійців витяг його з приміщення та врятував йому життя.

Наразі СБУ перевіряє покази полонених громадян Китаю, триває слідство за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, вперше за понад три роки російсько-української війни українські військові взяли в полон громадян Китаю. Україна рішуче засудила втягування Росією громадян Китаю в її війну проти України та клопотала про пояснення цього інциденту з боку КНР.