У полонених бійців при собі виявили документи, банківські картки та особисті речі

Українські військові вперше з часу повномасштабного вторгнення взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали в складі російської армії. Захоплення військових відбулося в Донецькій області. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил», – ідеться в повідомленні.



За інформацією президента, у полонених бійців при собі виявили документи, банківські картки та особисті речі. Він також поділився відео, на якому видно одного з військовополонених громадян Китаю.

Володимир Зеленський повідомив, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», – додав президент.



Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Наразі тривають відповідні слідчі та оперативні дії.

Доповнено. В Офісі президента України повідомили, що бої між українськими та китайськими військовими відбувались в районі сіл Тарасівка й Білогорівка на Донеччині. З-поміж шести громадян Китаю в полон до ЗСУ потрапили двоє.

«Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами», – наголосив президент.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга написав, що його відомство викликало повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні проти України.

«Ми рішуче засуджуємо втягування Росією громадян Китаю в її агресивну війну проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил», – ідеться в повідомленні.

Міністр наголосив, що китайські громадяни, які воюють у складі російської армії, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру та підривають авторитет Пекіна як постійного члена Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Сили оборони України вперше захопили у полон військового з КНДР, який воював на боці Росії. Утім, згодом від отриманих травм він помер.

Уже 11 січня до Києва доставили двох північнокорейських військових, яких українським бійцям вдалося взяти в полон на Курщині. Солдати хоч і були поранені, але вижили.