їх доставили до Києва й наразі утримують в належних умовах

До Києва доставили двох військових КНДР, яких українським бійцям вдалося взяти в полон на Курщині. Солдати хоч і були поранені, але вижили. Про це у суботу, 11 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що взяти їх у полон було непросто, бо зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі КНДР у війні проти України.

«Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Як і всім полоненим, цим двом солдатам з Північної Кореї надається необхідна медична допомога», – додав Зеленський.

В СБУ також повідомили, що взявши їх в полон, слідчі отримали докази участі КНДР у війні Росії проти нашої держави.

«Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України», – зазначають у повідомленні.

Солдатам одразу надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Згодом їх доставили до Києва й наразі утримують в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.

В СБУ додають, що полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС.

На момент взяття у полон один із них мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої людини із реєстрацією у Республіці Тува. Під час допиту він розповів, що документ йому видали в Росії восени 2024 року. За його словами, тоді частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіян. СБУ також вдалося з’ясувати, що боєць народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року.

Полонений військовий КНДР. Фото СБУ

«Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України», – зазначають у повідомленні.

Фото СБУ

Інший військовополонений був без документів. Він підтвердив свідчення свого напарника, проте частину відповідей давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він народився 1999 році, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні Росії проти України.

Бійці ССО показали відео, як взяли в полон і вивезли з Росії військового Північної Кореї.

Доповнено о 15:20. Воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України також розповіли, що військовослужбовця КНДР взяли у полон під час його першого бойового завдання. На озброєнні у солдата було спорядження і зброя російського виробництва.

Національна розвідка Південної Кореї 27 грудня повідомляла, що Сили оборони України захопили у полон військового з КНДР, який воював на боці Росії. Проте полонений військовий помер від отриманих травм.