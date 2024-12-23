На Курщині загинули чи тримали поранення понад 3000 північнокорейських солдатів

У понеділок, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Головнокомандувача та отримав звіт про ситуацію на різних напрямках, зокрема на Курському напрямку, де беруть участь північнокорейські солдати. За даними президента, втрати військових з КНДР на Курщині вже перевищили 3000 людей.

Володимир Зеленський повідомив про те, що на Курщині є ризики направлення додаткових сил з Північної Кореї для підтримки окупантів у російсько-українській війні. Президент підкреслив, що на ці дії «будуть відчутні відповіді».

«Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3000 осіб», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 грудня південнокорейська інформаційна агенція Yonhap повідомила, що КНДР готується розгорнути в Росії додаткові війська для участі у війні проти України. Крім того, Північна Корея готова забезпечувати Росію безпілотникам та вже надає країні-агресорці 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію. Водночас агентство із посилання на південнокорейську розвідку повідомило тільки про втрати КНДР близько 1100 солдатів у Росії.

Зазначимо, Росія всіляко намагається приховати присутність солдатів з КНДР, видаючи їм фальшиві документи, а також спалюючи обличчя загиблим північнокорейцям, щоб їхні особи неможливо було встановити. Попри російські зусилля, 14 грудня Володимир Зеленський офіційно підтвердив участь солдатів з КНДР у штурмах в Курській області.