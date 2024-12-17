Головнокомаднувач ЗСУ підвердив значні втрати солдатів з КНДР на Курщині

Під час боїв у Курській області російська армія втратила пів сотні північнокорейських військових. Ще десятки – зазнали поранень. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій у вівторок, 17 грудня.

Упродовж трьох днів оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47. Також у цей період війни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл. Військові зазначили, що бої тривають.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія посилила тиск на трьох напрямках Донеччини і йде в наступ на Курщині.

«Третю добу противник проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. Активно застосовує підрозділи армії Північної Кореї. Північнокорейські найманці вже зазнали великих втрат», – сказав Сирський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 17 грудня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни спалюють обличчя вбитих на фронті солдатів з КНДР. У такий спосіб вони намагаються приховати особи північнокорейців, які загинули під час штурмів українських позицій на Курщині.

Раніше, 14 грудня, Володимир Зеленський підтвердив участь північнокорейських військових у штурмах в Курській області. Також, за даними ГУР, упродовж штурмів 14-15 грудня солдати з КНДР зазнали значних втрат – приблизно 30 бійців загиблими та пораненими.