Північнокорейські військові беруть участь у штурмах на Курщині

Володимир Зеленський повідомив, що у штурмах на Курщині Росія почала використовувати військових з Північної Кореї. Про це президент розповів у суботу, 14 грудня. Глава держави не уточнив про яку саме кількість солдатів КНДР йдеться, але назвав її «помітною».

«Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія фактично залучила до війни проти України ще одну країну. За словами президента, російський диктатор Владімір Путін «відштовхує можливість миру» та розширює і продовжує війну. Володимир Зеленський також наголосив, що Росія продовжить ескалацію, якщо не буде жорсткої реакції світу. Він також запевнив, що Україна даватиме відсіч.

«Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. І ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром», – наголосив Володимир Зеленський.

До слова, українська розвідка повідомила, що 13 грудня підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності для очікування подальших вказівок. ГУР розповіло, що частину особового складу військ КНДР перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які замасковані під автомобілі доставки води.

«Бій був важкий. Ворогу вдалось дістатись українських позицій»

Головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов оприлюднив детальний опис першого бойового зіткнення північнокорейських військ із українськими захисниками. За його словами, в атаці біля міста Суджа Курської області брали участь понад 200 північних корейців разом із росіянами.

«14 грудня воїни 92-ї механізованої та 95-ї аеромобільної бригад ЗС України, які захищають демілітаризовану зону біля села Мала Локня Суджанського району Курської області, відбили масовану атаку військ КНДР, які діяли за підтримки російської армії», – повідомив Бутусов.

Село Малая Локня на Google maps, де відбулось перше бойове зіткнення українських захисників із північнокорейськими військовими.

За його словами, понад 200 солдатів КНДР, окремими загонами пішли в атаку із кількох напрямків, щоби захопити одну з посадок біля Малої Локні.

Атака супроводжувалась потужною вогневою підтримкою російських військ, проти українських дронів активно діяв російський РЕБ, як з наземних станцій так і, ймовірно, з гелікоптерів РЕБ Мі-8ТПР.

«Незважаючи на втрати, штурмові групи противника йшли напролом, не зупиняючись навіть під прицільним вогнем та ударами вогневих засобів. Це нагадує тактику "живих хвиль", яку використосувала північнокрейська та китайська армія під час війни у Кореї у 1950-53 роках», – зазначив Бутусов.

«Бій був важкий. Ворогу вдалось дістатись українських позицій, завдяки хорошій фізичній підготовці, швидкому руху та відсутності уваги на власні втрати, евакуація поранених та загиблих під час атаки не проводилась Північнокорейці захопити низку окопів в одній з посадок, але в цілому українська оборона встояла, і наші війська провели кілька вдалих контратак, щоб відновити становище», – описав події на Курщині Юрій Бутусов.

Українські захисники продовжують завдавати ворогу ураження. Бутусов також повідомив, що на відео бою зафіксовані десятки трупів північнокорейських солдатів, інформації про полонених наразі немає.

«Судячи з попередніх даних, атаку проводив цілий батальйон північнокорейских військ, який мав високий рівень бойової підготовки та злагодженості. Але українські воїни в черговий раз показали, що за правильної організації та управління здатні громити ворога, який переважає у рази», – додав журналіст.

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує два підрозділи північнокорейських військових, яких, ймовірно залучить до війни проти України. Наступного дня, 23 жовтня, українська розвідка повідомила, що Росія планує використати 12 тис. північнокорейських військових для війни проти України.

Вже 5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше вступили в бій з військовими армії Північної Кореї, які воюють на боці Росії.