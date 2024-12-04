Росія передає північнокорейським солдатам пайки своїх бійців

Солдати з Північної Кореї, яких перекинули до Курської області Росії для війни проти України, недоїдають. Для розв’язання цієї проблеми Росія змушена видавати їм пайки російських військових частин, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у середу, 4 грудня.

Військовослужбовцям з КНДР надають недостатню кількість пайків, через що серед них зросло незадоволення. За даними ГУР, з нестачею харчів стикаються північні корейці, які перебувають на території Курщини.

«Розв'язувати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила в курські поля генерал-майора Мєвлютова — заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Лєнінградського воєнного округу. На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Українські розвідники повідомили, що Росія продовжує розгортати північнокорейський контингент на території Курської області. Солдатів з КНДР, які належать до 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР, передають у підпорядкування російських підрозділів на Курщині. Зокрема, йдеться про 22 мотострілецький полк, 11 окрему десантно-штурмову бригаду та 810 окрему бригаду морської піхоти.

До слова, нещодавно бійці українських Сил спеціальних операцій на Курщині взяли в полон десятки бійців російської 810 ОБрМП.

Зазначимо, росіяни зосередили на Курському напрямку близько 45 тис. військових, а також 15 тис. північнокорейських бійців. Раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в «маломасштабні зіткнення» з північнокорейськими військами у Курській області.