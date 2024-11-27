Росіян на Курщині захопили у полон 27 листопада

Оператори Сил спеціальних операцій, які виконують завдання в Курській області Росії, повідомили про взяття в полон кількох десятків ворожих солдатів морської піхоти. Про це у середу, 27 листопада, повідомили у пресслужбі ССО, оприлюднивши відео з полоненими росіянами.

Росіян взяли в полон у день морської піхоти, який Росія відзначає 27 листопада. На відео, яке оприлюднили українські спецпризначенці, полонені військовослужбовці повідомили, що їх належно утримують, а також закликали інших росіян не мобілізуватися та не укладати контракти на проходження служби.

«Було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ», – уточнили у пресслужбі ССО.

Зазначається, що українські бійці провели спеціальні дії на Курському напрямку. Під час них українські спецпризначенці завдали «суттєвих втрат» живій силі ворога.

Нагадаємо, 10 листопада ССО показали операцію в тилу росіян на Курщині – під час неї українські захисники ліквідували 14 окупантів, а ще трьох – захопили у полон.

До слова, станом на 6 листопада росіяни на Курщині втратили:

20842 солдати вбитими та пораненими;

54 танки;

276 бойових броньованих машин;

107 гармат та мінометів;

п’ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

659 одиниць автомобільної техніки.

Станом на 5 листопада ЗСУ також взяли у полон 717 росіян.