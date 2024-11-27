Бійці ССО на Курщині взяли в полон десятки російських морпіхів
Українські захисники показали взятих у полон військових 810 бригади морської піхоти Росії
Оператори Сил спеціальних операцій, які виконують завдання в Курській області Росії, повідомили про взяття в полон кількох десятків ворожих солдатів морської піхоти. Про це у середу, 27 листопада, повідомили у пресслужбі ССО, оприлюднивши відео з полоненими росіянами.
Росіян взяли в полон у день морської піхоти, який Росія відзначає 27 листопада. На відео, яке оприлюднили українські спецпризначенці, полонені військовослужбовці повідомили, що їх належно утримують, а також закликали інших росіян не мобілізуватися та не укладати контракти на проходження служби.
«Було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ», – уточнили у пресслужбі ССО.
Зазначається, що українські бійці провели спеціальні дії на Курському напрямку. Під час них українські спецпризначенці завдали «суттєвих втрат» живій силі ворога.
Нагадаємо, 10 листопада ССО показали операцію в тилу росіян на Курщині – під час неї українські захисники ліквідували 14 окупантів, а ще трьох – захопили у полон.
До слова, станом на 6 листопада росіяни на Курщині втратили:
- 20842 солдати вбитими та пораненими;
- 54 танки;
- 276 бойових броньованих машин;
- 107 гармат та мінометів;
- п’ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);
- 659 одиниць автомобільної техніки.
Станом на 5 листопада ЗСУ також взяли у полон 717 росіян.