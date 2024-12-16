Підрозділи армії КНДР доукомплектовують

Упродовж 14-15 грудня під час штурмів українських позицій у Курській області загинули та зазнали поранень близько 30 солдатів з Північної Кореї. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомила українська розвідка.

Протягом вихідних, 14-15 грудня, в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартинівка Курської області Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. За даними ГУР, йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. Також відомо, що у районі села Курилівка щонайменше троє військовослужбовців КНДР зникли безвісти.

Через втрати штурмові групи доукомплектовують, аби продовжувати бойові дії у Курській області.

«У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94-ї окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині», – додають у дописі.

Солдати КНДР у складі російської армії: що відомо

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує два підрозділи північнокорейських військових, яких, ймовірно залучить до війни проти України. Наступного дня, 23 жовтня, українська розвідка повідомила, що Росія планує використати 12 тис. північнокорейських військових для війни проти України.

Вже 5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що українські військові вперше вступили в бій з військовими армії Північної Кореї, які воюють на боці Росії.

14 грудня Володимир Зеленський повідомив, що у штурмах на Курщині Росія почала використовувати військових з Північної Кореї, проте не назвав їхню кількість.