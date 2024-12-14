Українські військові вже ліквідували близько 200 бійців КНДР

Військові з Північної Кореї, які воюють проти України у Курській області, зазнали перших втрат. Відомо про близько 200 ліквідованих солдатів. Крім того, через мовний бар’єр військові КНДР випадково ліквідували бійців батальйону «Ахмат». Про це у суботу, 14 грудня, повідомило Головне управління розвідки міноборони України.

За даними розвідки, Росія використовує військових КНДР у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ Збройних сил РФ. Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по їхніх позиціях, внаслідок чого військові Північної Кореї зазнали значних втрат.

«Зокрема, на одній із позицій у курській області військовослужбовців армії КНДР результативно “накрили” FPV-дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців», – йдеться у повідомленні ГУР.

Крім того, повідомляють українські розвідники, через мовний бар’єр виникають складнощі у взаємодії російських та північнокорейських військових. Це призвело до того, що військові КНДР випадково відкрили вогонь по автомобільній техніці батальйону «Ахмат». Внаслідок чого восьмеро бійців батальйону загинули.

За даними розвідки, наразі на території Росії перебуває близько 11 тис. військовослужбовців армії КНДР.

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, президент Володимир Зеленський підтвердив участь північнокорейських військових у штурмах на Курщині.