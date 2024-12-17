Один із помічених під час штурму українських позицій солдат з КНДР

Росія не тільки залучає північнокорейських солдатів до штурмів українських позицій, але і намагається приховати, що серед них є втрати. Про це повідомив ввечері 16 грудня президент України Володимир Зеленський.

Президент розповів, що під час навчань північнокорейських солдатів у Росії окупанти забороняли їм показувати обличчя, а будь-які відео, які б засвідчували присутність бійців з КНДР на території Росії, намагалися видаляти. Втім, північнокорейських солдатів помітили у боях проти українських Сил оборони, а також підтвердили їхні втрати.

«А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного», – повідомив Володимир Зеленський та опублікував відео зі знущаннями окупантів над тілами північнокорейців.

Зверніть увагу – на відео присутні кадри, які можуть шокувати

На відео видно кількох північнокорейських солдатів, які штурмували українські позиції. Також на відео зафіксували момент підпалу обличчя одного з солдатів.

Нагадаємо, 14 січня президент підтвердив участь військових з КНДР у штурмах на Курщині. Зеленський припустив, що росіяни можуть застосувати північнокорейських бійців і на інших ділянках фронту. За даними ГУР, упродовж штурмів 14-15 грудня солдати з КНДР зазнали значних втрат – приблизно 30 бійців загиблими та пораненими.