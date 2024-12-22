Справжнє походження військових видає їхній підпис

Оператори ССО ліквідували ще трьох військових КНДР в Курській області та заволоділи їхніми документами. Про це у неділю, 22 грудня, повідомили Сили Спеціальних Операцій.

Військові ССО встановили справжні імена ліквідованих на Курщині північнокорейських солдатів.

«За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч», – йдеться у повідомленні.

Військові зауважують, що у цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський стиль, а місце народження підписано як Республіка Тува. Однак справжнє походження військових видають їхні підписи.

«Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів», – додають у дописі.

Військовий квиток солдата КНДР. Фото Сил Спеціальних Операцій

У ССО наголошують, що це підтверджує той факт, що Росія вдається до будь-яких методів, щоб приховати присутність військ КНДР на полі бою.

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Зеленський підтвердив участь північнокорейських військових у штурмах в Курській області.

Згодом Зеленський розповів, що росіяни спалюють обличчя вбитих на фронті солдатів з КНДР. У такий спосіб вони намагаються приховати особи північнокорейців, які загинули під час штурмів українських позицій на Курщині.

19 грудня оператори Сил Спеціальних Операцій, які виконують завдання на Курському напрямку, показали відбиття російської атаки, до якої залучили підрозділ північнокорейських солдатів. В результаті роботи українських бійців 12 військових КНДР загинули, ще два десятки отримали поранення.