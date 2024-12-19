Українські військові розбили позиції солдатів з КНДР, залучивши дрони та автоматичний гранатомет

Оператори Сил Спеціальних Операцій, які виконують завдання на Курському напрямку, показали відбиття російської атаки, до якої залучили підрозділ північнокорейських солдатів. В результаті роботи українських бійців 12 військових КНДР загинули, ще два десятки отримали поранення, повідомили у пресслужбі ССО у четвер, 19 грудня.

На відео, яке оприлюднили українські спецпризначенці, видно атаку безпілотників на позиції, де розташовувалися підпорядковані Росії північнокорейські солдати. Бійці з КНДР намагалися штурмувати українські позиції у Курській області, проте провалили її та зазнали суттєвих втрат.

Для відбиття атаки оператори ССО також застосували автоматичний гранатомет MK-19. Окрім того, під час бою українські бійці надали домедичну допомогу пораненому військовослужбовці з дружнього підрозділу, евакуювавши його з поля бою.

«В результаті оператори ССО знищили 12 північнокорейських військових та поранили ще 20», – повідомили у пресслужбі ССО.

Ворожий штурм успішно відбили бійці 73 морського центру СпС імені кошового отамана Антіна Головатого.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба ССО повідомила про ліквідацію на Курщині 50 північнокорейських військових упродовж трьох днів. Ще 47 солдатів з КНДР зазнали поранень.

Зазначимо, участь північнокорейських військовослужбовців у боях проти України підтвердив 14 грудня президент України Володимир Зеленський. Згодом він повідомив, що росіяни намагаються приховати особи північнокорейців, які загинули під час штурмів українських позицій, спалюючи їхні обличчя.