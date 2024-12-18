Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні

Сили оборони завдають серйозних втрат підрозділам Росії та Північної Кореї на території Курської області. Про це повідомила Служба безпеки України у середу, 18 грудня, опублікувавши перехоплену розмову росіян.

У перехопленій розмові медсестра лікарні у Московській області розмовляє зі своїм чоловіком, котрий воює проти України на Харківщині. Вона йому розповіла, що лише протягом кількох днів в один із російських госпіталів під Москвою привезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР.

«Учора поїзд був, приблизно близько 100 осіб. Сьогодні ще 120 - це вже 200. А скільки їх ще там? Одному Богу відомо», – зазначає росіянка.

У ще одній розмові вона повідомила, що палати в лікарнях віддають бойовикам КНДР, а поранених російських військових лікують у гірших умовах.

При цьому вона поскаржилася, що поранені північнокорейці не володіють російською, а англійською медперсоналу заборонено з ними розмовляти.

«Слідчі СБУ уже відкрили кримінальне провадження за фактом участі військових КНДР у війні проти України. Досудове розслідування здійснюється за 437 статтею Кримінального кодексу України», – додають у дописі.

Нагадаємо, 14 грудня Володимир Зеленський підтвердив участь північнокорейських військових у штурмах в Курській області.

За даними ГУР, упродовж штурмів 14-15 грудня солдати з КНДР зазнали значних втрат – приблизно 30 бійців загиблими та пораненими. Тоді як 17 грудня стало відомо, що під час боїв у Курській області російська армія втратила пів сотні північнокорейських військових. Ще десятки – зазнали поранень.

Зеленський розповів, що росіяни спалюють обличчя вбитих на фронті солдатів з КНДР. У такий спосіб вони намагаються приховати особи північнокорейців, які загинули під час штурмів українських позицій на Курщині.