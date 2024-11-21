У представництві Північної Кореї в ООН інформацію ЗМІ не прокоментували

У Курській області Росії зазнав поранення високопоставлений генерал з Північної Кореї. Про це у четвер, 21 листопада, повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на анонімного західного чиновника.

За словами співрозмовника WSJ, північнокорейський офіцер зазнав поранень на Курщині, де тримає операція Сил оборони України, та де вже беруть участь солдати з КНДР. Поранення генерал отримав під час однієї з останніх ударів ЗСУ по російських об’єктах.

Зазначається, що вперше з моменту залучення північнокорейських військ офіційні особи західних країн підтвердили поранення високопоставленого військовослужбовця з Північної Кореї. Стан пораненого офіцера не уточнюється. У представництві Північної Кореї в ООН інформацію ЗМІ не прокоментували.

Нагадаємо, 20 листопада низка західних ЗМІ повідомила про ракетну атаку ЗСУ на військові об'єкти у селищі Мар'їно в Курській області. За даними медіа, тоді Україна вперше застосувала франко-британські крилаті ракети Storm Shadow.

21 листопада у пресслужбі Сил безпілотних систем підтвердили ураження командного пункту в Мар’їно та опублікували відео атаки. Зазначимо, військовослужбовці не уточнили, яким саме озброєнням завдали ударів по російському об’єкту, проте зазначили, що Сили безпілотників виконували операцію з коригування та фіксації результатів «вогневого ураження». На відео видно щонайменше 14 вибухів.

Зазначимо, що 21 листопада про українську атаку із застосуванням ATACM та Storm Shadow на Курщину та Брянщину заявив російський президент Владімір Путін, який повідомив про «удар у відповідь» експериментальною балістичною ракетою «Орєшнік», яка нібито здатна нести ядерний боєзапас – ракета атакувала Дніпро у ніч на 21 листопада. Крім того, Путін заявив про готовність Росії застосовувати зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів.