ССО ліквідували ще 13 військових з КНДР

У Курській області військові 8 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували чергову групу північнокорейських військових, серед них ймовірно є офіцер. Про це у вівторок, 7 січня, повідомили у пресслужбі ССО.

Зазначається, що бійці ССО ліквідували п’ятьох військових Північної Кореї у стрілецькому бою та ще вісьмох, застосувавши безпілотники. Після бою українські спецпризначенці оглянули тіла та документи ліквідованих військових КНДР.

«В одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція “Азарт” та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що президент Володимир Зеленський у подкасті американському журналісту Лексу Фрідману розповів, що КНДР втратила на війні проти України 3800 військових убитими та пораненими. Загалом, за словами Володимира Зеленського, наразі росіяни залучили до війни проти України 12 тис. військових Північної Кореї.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба ССО повідомила про ліквідацію 50 військових КНДР на Курщині.