Світлину з пораненим військовим КНДР оприлюднили 26 грудня

Національна розвідка Південної Кореї підтвердила, що Сили оборони України вперше захопили у полон військового з КНДР, який воював на боці Росії. Про це у п’ятницю, 27 грудня, повідомило інформаційне агентство Yonhap.

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій», – йдеться в релізі Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Пізніше Yonhap з посиланням на розвідку Південної Кореї повідомило, що полонений військовий КНДР помер від отриманих травм.

Нагадаємо, про захоплення в полон військового з КНДР у Курській області 26 грудня повідомив «Мілітарний», оприлюднивши світлину з пораненим бійцем.

За даними Південної Кореї, наразі до Росії направлено близько 11 тис. північнокорейських військових. 23 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея зазнала понад 3000 втрат у Курській області.