Громадянина КНР взяли у полон під час боїв у районі села Білогорівка 8 квітня

Громадянин Китаю, якого взяли в полон українські військові під час боїв біля Білогорівки, розповів, що долучився до армії країни-агресора через перспективу отримання громадянства Російської Федерації. Чоловік заплатив 300 тис. рублів (3,47 тис. доларів) посереднику в КНР, який домовився про його відправлення на війну в Україну. Про це в середу, 9 квітня, у коментарі УП повідомив відділ комунікацій ОТУ «Луганськ».

Як йдеться, напередодні, 8 квітня, під час боїв у районі села Білогорівка на Донеччині бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади взяли в полон трьох солдатів, що воювали на боці РФ. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки.

«Через мовний бар’єр він не повною мірою орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, вирішила здатися», – ідеться в повідомленні.

Полонений громадянин Китаю розповів, що проходив підготовку на окупованій Луганщині у складі групи, сформованої з громадян КНР. Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача – із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

Він пояснив, що хотів стати військовослужбовцем та отримати громадянство Російської Федерації. Окрім того, деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.

Наразі із полоненим громадянином КНР проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії. Його особу та громадянство підтверджено. За його словами, сім’я знала про наміри родича поїхати до РФ, однак офіційно він покинув країну як турист.

Нагадаємо, 8 квітня під час боїв в районі сіл Тарасівка й Білогорівка на Донеччині українські захисники вперше за час вторгнення взяли в полон двох громадян Китаю. Україна рішуче засудила втягування Росією громадян Китаю в її війну проти України та клопотала про пояснення цього інциденту з боку КНР.