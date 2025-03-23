Суд оштрафував громадянина Китаю, який поширював відео роботи ППО в Одесі
За скоєне зловмиснику загрожувало до восьми років ув'язнення
Малиновський районний суд Одеси виніс вирок громадянину Китаю, який поширював відео та фото роботи протиповітряної оборони на Одещині. Підсудний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав 170 тис. грн штрафу, повідомило видання «Інтент» в неділю, 23 березня.
Як вказано в матеріалах справи, громадянин Китаю у травні 2022 року поширив відео, на якому зображена територія аеродрому «Шкільний» в Одесі, де розташовувались військові літаки. Згодом він опублікував фото з місця влучання ворожої ракети по території аеродрому.
Окрім цього, чоловік поширив відео влучання російської ракети в районі Іванівського моста в Одесі.
Уже в березні-квітні минулого року чоловік опублікував два відео з роботою систем ППО з орієнтирами по вулиці М. Грушевського та поширив фото збитої ворожої ракети. У липні він поширив відео з результатами влучання ворожої ракети в електростанцію в селі на Одещині, а також опублікував відео, з якого можна ідентифікувати місце розташування вогневих груп ВМС ЗСУ та кількість та вид застосованої техніки.
Загалом таких записів та публікацій було близько десяти. Зауважимо, усі відео та фото підсудний поширював в одному з чатів в месенджері WeChat, де був адміністратором.
Громадянин Китаю обвинувачувався у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 142-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони України або іншими уповноваженими держорганами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану). Йому загрожувало позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.
В угоді зі слідством йдеться, що підсудний розкаявся і повністю визнав свою вину, сприяв розкриттю злочину, а також здійснював волонтерську діяльність у підтримку ЗСУ на суму 250 тис. грн тощо. Тож його засудили до штрафу в 170 тис. грн.