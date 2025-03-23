Малиновський районний суд Одеси виніс вирок громадянину Китаю, який поширював відео та фото роботи протиповітряної оборони на Одещині. Підсудний уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав 170 тис. грн штрафу, повідомило видання «Інтент» в неділю, 23 березня.

Як вказано в матеріалах справи, громадянин Китаю у травні 2022 року поширив відео, на якому зображена територія аеродрому «Шкільний» в Одесі, де розташовувались військові літаки. Згодом він опублікував фото з місця влучання ворожої ракети по території аеродрому.

Окрім цього, чоловік поширив відео влучання російської ракети в районі Іванівського моста в Одесі.

Уже в березні-квітні минулого року чоловік опублікував два відео з роботою систем ППО з орієнтирами по вулиці М. Грушевського та поширив фото збитої ворожої ракети. У липні він поширив відео з результатами влучання ворожої ракети в електростанцію в селі на Одещині, а також опублікував відео, з якого можна ідентифікувати місце розташування вогневих груп ВМС ЗСУ та кількість та вид застосованої техніки.

Загалом таких записів та публікацій було близько десяти. Зауважимо, усі відео та фото підсудний поширював в одному з чатів в месенджері WeChat, де був адміністратором.

Громадянин Китаю обвинувачувався у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 142-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міноборони України або іншими уповноваженими держорганами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану). Йому загрожувало позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

В угоді зі слідством йдеться, що підсудний розкаявся і повністю визнав свою вину, сприяв розкриттю злочину, а також здійснював волонтерську діяльність у підтримку ЗСУ на суму 250 тис. грн тощо. Тож його засудили до штрафу в 170 тис. грн.