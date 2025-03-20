За доказовою базою військової контррозвідки та СБУ російського агента, який діяв на Чернігівщині, засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це у четвер, 20 березня, повідомила Служба безпеки України.

Під час слідства встановили, що зрадник коригував повітряні удари росіян по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59. Основними цілями окупантів були пункти базування Сил оборони на території Чернігова та його околицях.



Щоб отримати координати військових об’єктів, ФСБ Росії дистанційно завербувала працівника місцевого заводу. Для виконання завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на картах. Зібрані розвіддані агент месенджером передавав своєму російському куратору.

«Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника та провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і документування розвідактивності ворога. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала агента за місцем його проживання у Чернігові», – розповідають у дописі.

Зловмисника визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану,

диверсія,

незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Нагадаємо, учень шостого класу Кременецької школи, що на Тернопільщині, здав вербувальника ФСБ поліцейському. Хлопець розповів, що йому в Telegram написали невідомі люди і запропонували за гроші проводити підпали різних об’єктів.