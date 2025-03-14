СБУ 14 березня повідомила про затримання співучасниці теракту

СБУ розкрила теракт на Харківщині, під час якого росіяни підірвали 15-річного агента, який під виглядом кур'єра приніс вибухівку до військової частини Нацгвардії. Про це спецслужба розповіла у п’ятницю, 14 березня.

СБУ 14 березня повідомила про затримання співучасниці теракту, який спецслужби Росії влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді окупанти разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали свого 15-річного агента. Підліток під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Внаслідок підриву російський агент та військовослужбовець, якому адресувалася посилка, загинули на місці.

Співучасницею теракту виявилася 28-річна безробітна з Харкова, яка за інструкціями окупантів виготовила вибухівку, а потім поклала її в спортивну сумку та залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав місцевий школяр, якого окупанти завербували через Telegram-канал. Після цього неповнолітній замовив таксі та разом з вибухівкою виїхав до підрозділу Нацгвардії.

«Ворог відслідковував увесь маршрут агента за допомогою GPS-навігації в його телефоні. Коли окупанти зафіксували прибуття фігуранта до пункту призначення, вони дистанційно активували вибуховий пристрій і ліквідували свого агента як “зайвого свідка”», – розповідають в СБУ.



У затриманої слідчі під час обшуків вилучили компоненти до нового вибухового пристрою та мобільний телефон із доказами співпраці з Росією. Їй повідомили про підозру за пособництво у терористичному акті та незаконне зберігання вибухового пристрою. Зрадниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, увечері, 11 березня, поблизу головного залізничного вокзалу Івано-Франківська пролунали два потужні вибухи. Перший вибух стався на площі Привокзальній, 9 – там загинув підліток і отримали поранення ще троє людей. Другий вибух пролунав на дев’ятому поверсі багатоповерхівки на площі Привокзальній, 49, після чого зайнявся дах будинку.

СБУ та Нацполіція встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала Росія, підірвавши власних агентів – двох місцевих неповнолітніх, віком 15 і 17 років. Внаслідок події 17-річний прикарпатець загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з важкими пораненнями.