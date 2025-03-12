Лєоніда Літікова затримали 25 лютого 2025 року на Закарпатті, в його помешканні виявили боєприпаси

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок спецагенту російського ГРУ Лєоніду Літікову, який шпигував та готував диверсії у Львові. Суд призначив йому 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, Лєонід Літіков провів дитинство у Хмельницькому, звідки родом його батько, а з 16 років жив у Ставропольському краю РФ. Там він мав успішний бізнес, однак з жовтня 2014 року почав співпрацювати з Головним розвідувальний управлінням Генштабу ЗС Росії.

Для шпигування на користь РФ, Лєонід Літіков погодився поїхати в Україну для проведення підривної діяльності. До його обовʼязків входила фіксація стратегічних обʼєктів на території Закарпатської області. Отримані дані він передавав для ГРУ через свою маму.

У 2016 році Лєонід Літіков приїхав у Хмельницький, де отримав українське громадянство і зареєструвався як ФОП. Після того, як він легалізувався в Україні, розвідник почав збирати дані для ГРУ. Зокрема, він фотографував обʼєкти критичної інфраструктури з вікна поїзда. Аби не привертати уваги інших пасажирів, він викупив усі місця в купе.

У 2019 році він переїхав на Закарпаття й після чого часто їздив за маршрутом до Львова, фотографуючи різні обʼєкти, серед яких, наприклад, фото елеватора поблизу Львова. Надсилаючи фото росіянам, він описав маршрут залізничної колії, що примикає до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Крім цього, він надсилав ГРУ фото підземного переходу між пл. Міцкевича та пл. Галицькою. Дорогою назад на Закарпаття він фотографував і надсилав російським спецслужбам Бескидський залізничний тунель.

У січні 2022 року він знову поїхав поїздом із Берегового до Хмельницького, а дорогою фотографував електропідстанції, залізничні пункти, мости, а також військові частини. Після цього, 9 січня 2022 року, він купив квитки на березень на прямий авіарейс Львів – Стамбул, а з Туреччини він планував із пересадками потрапити у російське місто Лєрмонтов Ставропольського краю.

У матеріалах справи вказано, що зафіксовані на передані РФ дані Лєонід Літіков планував використати для влаштування диверсій у Львові, серед яких підпали та пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. Його затримали 25 лютого 2022 року, в його орендованому помешканні на Закарпатті виявили 202 боєприпаси.

У інтервʼю YouTube-каналу «Своих (не) бросаем» Літіков свою провину заперечував, зазначивши, що не знає, звідки в його домі взялись боєприпаси, а в Хмельницький переїхав, бо це батьківщина його батька. У суді Лєонід Літіков свою провину також не визнав. Він стверджував, що фотографував у Львові виключно історичні памʼятки як турист. Ці фото він надсилав матері в РФ, щоб вона не хвилювалася. Він стверджував, що під час досудового слідства його били правоохоронці й будь-які документи підписував під тиском.

Однак суд взяв до уваги показання свідків та докази, серед яких фото обʼєктів критичної інфраструктури на його телефоні. Йшлося про електроопори, фото підстанції на околиці Мукачева тощо. Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Зарева визнала Лєоніда Літікова винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 14 (підготовка до кримінального правопорушення), ч. 1 ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ та призначила сукупно 13 років тюрми з конфіскацією всього майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.