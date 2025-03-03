Агента затримали, коли він закладав саморобний вибуховий пристрій

У Львові СБУ затримала агента Росії, який готував теракти на залізничному вокзалі та біля ТЦК. Ним виявився 23-річний мешканець Київської області. Про це у понеділок, 3 березня, повідомили в СБУ.

За даними слідства, 23-річний мешканець Київщини погодився працювати на ворога за 1000 доларів. Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також головний залізничний вокзал міста. Під час спецоперації його викрили та затримали, коли він закладав саморобний вибуховий пристрій. Відбулося це на залізничному вокзалі.

Після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка».



Встановлено, що саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей.

Саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал та інших хімічних сполук (фото прокуратури)

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах війни). Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.