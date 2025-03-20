В школі провели уроки безпеки, де розповідали про загрозу вербування дітей

Учень шостого класу Кременецької школи, що на Тернопільщині, здав вербувальника ФСБ поліцейському. Хлопець розповів, що йому в Telegram написали невідомі люди і запропонували за гроші проводити підпали різних об’єктів. Він вирішив про це розповісти після того, як в його класі поліцейські провели урок про загрозу вербування дітей ворогом.

Про випадок у поліції Тернопільщини повідомили в четвер, 20 березня. Після виховного уроку 17 березня від поліцейських до одного з них, Василя Дембіцького, підійшов учень 6 класу й показав повідомлення в Telegram. Йому пропонували за гроші підпалити один з об’єктів критичної інфраструктури або кинути запальну суміш в поліцейський відділок. Для того, що щоб переконати дитину до співпраці невідомий зловмисник надіслав відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram-канал для реєстрації.

«Цей хлопець – молодець. Він не лише не погодився на таку пропозицію, але ще й зробив скріншоти переписки, показав сам чат, де з ним спілкувалися і що йому пропонували. Це дуже важливо, адже це докази злочину», – розповів ZAXID.NET Василь Дембіцький.

Додамо що, від початку повномасштабної війни російські спецслужби активізували в соціальних мережах і намагаються завербувати дітей та підлітків для здійснення провокацій, підпалів інфраструктурних об’єктів. Правоохоронні органи розробили спеціальний чатбот «Спали» ФСБшника», за допомогою якого можна повідомити про такі факти.