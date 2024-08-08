16-річному підлітку загрожує до 12 років позбавлення волі

У Києві СБУ спільно з Нацполіцією затримали 16-річного хлопця, який працював на російські спецслужби та здійснював підпали автомобілів Сил оборони. Підліток працював на росіян за гроші, які він так і не отримав, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 8 серпня.

За даними слідства, 16-річного киянина завербували російські спецслужби, коли той шукав можливості швидкого заробітку. Підлітку запропонували здійснювати підривну діяльність у Києві за криптовалюту.

Спершу неповнолітньому дали завдання розвішати антиукраїнські листівки по території міста, а згодом – підпалити військовий автомобіль. Росіяни вимагали у 16-річного обов’язкову відеозйомку підпалів, за що йому обіцяли «великі гроші».

«Відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші ФСБ, а нібито в нашій державі існує проросійське «підпілля», яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти Росії», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що куратор російських спецслужб розповів підлітку, що підвалювати службові авто необов’язково – достатньо щоб вони були схожі на машини Сил оборони. 16-річний хлопець знайшов військові авто, погодив їх із ФСБ та підпалив за допомогою легкозаймистої речовини.

Усі дії підлітка росіяни розцінювали як «тестові» – хлопця перевіряли на готовність здійснювати підривну діяльність у Києві. Втім, обіцяних грошей за підпали та ворожу агітацію підліток так і не отримав.

16-річного киянина затримали та повідомили йому про підозри за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт, вчинений за змовою) та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Підлітку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У пресслужбі СБУ додали, що правоохоронцям вдалося встановити особу російського куратора, який координував дії підлітка. Йому також заочно повідомили про підозри за цими статтями, а також за ч. 1 ст. 304 ККУ (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність.