Полонені росіяни просять обміняти їх на військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»

Військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України на Торецькому напрямку Донецької області захопили у полон 20 окупантів. Серед військовополонених є командири. Про це йдеться у повідомленні бригади, опублікованому у Telegram у четвер, 27 березня.

Військові «Азову» не уточнили, за яких обставин вони полонили 20 військовослужбовців російської армії, проте зауважили, що добровільне складання зброї – єдиний для окупантів спосіб повернутися з України живими.

«Їм пощастило вижити. Але більша частина їхніх “товаріщєй” досі лежить у полях і посадках після невдалих штурмів», – наголосили у бригаді.

«Азов» виклав відео, на якому полонені росіяни представляються та розповідають, де проходили службу. Серед них є командир взводу, командир відділення, а також стрільці, водії та гранатометники. Частина окупантів родом з далекосхідних регіонів Росії. Прикметно, що серед російських військовополонених є окупанти 2003 та 2005 року народження.

На відео полонені росіяни просять обміняти їх на військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що на війні проти України вперше ліквідували окупанта 2007 року народження. Ним виявився студент медичного коледжу з Челябінська Алєксандр Пєтлінскій.