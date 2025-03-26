У Бєлгородській області ліквідували російського майора

Розвідники 225-го окремого штурмового полку під час операції проникли у російський штаб, що базувався у селі Демидівка Бєлгородської області, та ліквідували 49-річного майора армії Росії Юрія Ломкіна. Про це повідомили у пресслужбі полку, а також журналіст Юрій Бутусов.

Ліквідований російський майор Юрій Ломкін обіймав посаду заступника командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії, 83-го мотострілецького полку, військової частини 52034. Це стало відомо з документів, які бути при офіцері на момент ліквідації.

«Кадровий офіцер, який за життя не зробив нічого доброго, але після смерті став корисним – допоміг нам інформацією про своїх “колег”. Скоро можуть бути гарні новини», – йдеться у повідомленні розвідників.

За даними українського журналіста Юрія Бутусова, російського офіцера вдалося ліквідувати під час рейду військових 225-го штурмового полку, вони проникли у російський тил та знищили штаб російського батальйону, що базувався у селі Демидівка Бєлгородської області.

«Воїни 225-го ошп (командир – Олег Ширяєв), спільно з союзними силами зуміли завдати значних втрат російським військам, та нав’язати ініціативу у прикордонній смузі, попри значну перевагу ворога у кількості піхоти, дронів та авіації, потужну інженерну фортифікацію», – повідомив Юрій Бутусов.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія станом на 26 березня втратила у війні проти України понад 907 тис. військових вбитими та пораненими.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що на війні проти України вперше загинув окупант 2007 року народження. Ним став студент медичного коледжу з Челябінська Алєксандр Пєтлінскій.