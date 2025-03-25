На війні проти України ліквідували окупанта 2007 року народження

На війні проти України вперше загинув окупант 2007 року народження. Ним став студент з Челябінська Алєксандр Пєтлінскій. Першою про це повідомила російська «Медиазона», яка звернула увагу на допис пропагандистської організації «Движения первых» у соцмережі «Вконтакте».

Про ліквідацію Алєксандра Пєтлінского немає жодних подробиць. Вказано лише, що він загинув 9 березня 2025 року «під час виконання військового обов’язку». Відомо, що Пєтлінскій народився 31 січня 2007 року та був студентом Челябінського медичного коледжу. Яким чином він потрапив на війну проти України, російські пропагандисти не розголошують.

Ліквідований окупант 2007 року народження Алєксандр Пєтлінскій

Як зазначає «Медиазона», Пєтлінскій не перший 18-річний російський військовий, який загинув на війні проти України. Загалом Сили оборони України ліквідували щонайменше 2 тис. російських військових віком від 18 до 20 років. Однак Пєтлінскій народився пізніше за інших, на момент початку повномасштабного вторгнення йому було лише 15 років. Саме Пєтлінскій став першим ліквідованим окупантом 2007 року народження.

За даними «Медиазона», найчастіше на війні помирають росіяни віком від 33 до 36 років.

Додамо, що станом на 25 березня 2025 року, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія втратила в Україні понад 905 тис. військових пораненими та вбитими. Водночас за даними Володимира Зеленського, станом на 16 лютого 2025 року Україна від початку повномасштабного вторгнення втратила 46 тис. військовослужбовців загиблими.