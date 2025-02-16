Україна втратила на війні 46 тис. військовослужбовців

Володимир Зеленський у інтерв’ю NBC News уточнив втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії. За словами президента, Україна втратила 46 тис. оборонців.

«Ми зафіксували втрати: понад 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти чи перебувають в полоні [...] Крім того, є понад 350 000, я думаю, приблизно 380 000, поранених», – розповів Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що Росія депортувала близько 20 тис. українських дітей. Крім того, за час повномасштабного вторгнення загинули «тисячі, десятки тисяч мирних жителів». Президент України пояснив, що важко порахувати втрати серед цивільного населення, оскільки більшість закинула на окупованих Росією територіях.

«На жаль, ми не знаємо, скільки там (в окупації, – ред.) загиблих, тому що в тих містах, які ми деокупували, ми знайшли там масові могили. У маленьких містах, де було кілька тисяч людей, ми знаходили 500 трупів в одній великій могилі», – повідомив президент.

Зазначимо, що 4 лютого 2025 року Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану розповів, що Україна втратила на війні 45 тис. військовослужбовців. Ще раніше, 8 грудня 2024 року, Володимир Зеленський повідомляв, про 43 тис. загиблих військових. Вперше втрати України президент назвав у лютому 2024 року, тоді кількість загиблих військовослужбовців становила 31 тис.

Додамо, наприкінці січня 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що втрати росіян у 2024 році становлять більше, ніж за два попередніх роки повномасштабного вторгнення. У 2024 році армія Росії втратила понад 434 тис. військових, з них 150 тис. – загиблими. За даними Генштабу ЗСУ, загалом станом на 16 лютого російська армія втратила понад 858 тис. військових убитими та пораненими.