Президент підтвердив загибель 43 тисяч українських захисників

Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тис. солдатів загиблими. Про це повідомив у неділю, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський.

Президент розповів про перебіг переговорів між Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі 6 грудня, зазначивши, що спільно з лідерами держав обговорили ситуацію на фронті в Україні та глобальну ситуацію. Напередодні Зеленський назвав зустріч «хорошою та продуктивною».

Крім того, президент відреагував на заяву Дональда Трампа про втрати України в 400 тис. солдатів. Володимир Зеленський визнав, що з 24 лютого 2022 року на війні загинули 43 тисячі українських військовослужбовців.

«Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 відсотків поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні», – повідомив Володимир Зеленський.

Раніше в інтерв’ю Kyodo News президент спростував інформацію ЗМІ про нібито 80 тис. загиблих українських військовослужбовців. Тоді Володимир Зеленський заявив, що під час російсько-української війни загинули «набагато менше», ніж 80 тис. людей.

Володимир Зеленський наголосив, що у російському полоні перебувають тисячі людей – як військовослужбовців, так і цивільних українців. Частина з них перебуває у полоні з 2014 року. З лютого 2022 року Україна повернула 3935 громадян – 3767 військових та 168 цивільних.

«Не забуваємо і про депортованих Росією з української землі дітей: росіяни самі говорять, що таких украдених дітей сотні тисяч, і Росія розпорошує їх по своїй території. Повертати їх – найскладніше. На окупованій території України залишаються щонайменше кілька мільйонів людей», – повідомив президент.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні з російськими окупантами. Тоді президент підтвердив загибель 31 тисячі українських солдатів.

Втрати росіян у війні проти України

Президент зазначив, що оновлені дані про російські втрати свідчать про втрати у понад 750 тис. солдатів – 198 тис. убитими та 550 тис. – пораненими. За словами Володимира Зеленського, Росія втрачає на фронті людей у співвідношенні 5-6 проти одного. Зазначимо, Трамп у своїй заяві назвав російські втрати на рівні 600 тис. солдатів.

За словами Володимира Зеленського, повномасштабну війну Росії проти України не можна «закінчити просто папірцем і кількома підписами» – він наголосив на необхідності гарантій для України. Імовірно, таким чином президент також відреагував на заяву Трампа, що Зеленський та Україна нібито хотіли б укласти угоду з Росією «і зупинити божевілля».

Зазначимо, станом на 8 грудня 2024 року втрати Росії у війні проти України становлять:

приблизно 753370 особового складу вбитими та пораненими;

9516 танків;

19571 БМП;

21058 артилерійських систем;

30965 автомобільної техніки.

Із повним переліком втрат росіян можна ознайомитися тут.