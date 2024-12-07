Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський на зустрічі у Парижі 7 грудня

У суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа на відкриття відновленого після пожежі Собору Паризької Богоматері, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Трьохстороння зустріч відбулася перед відкриттям Нотр-Даму та тривала 35 хвилин, повідомило СNN.

Володимир Зеленський здійснив візит до Парижа за запрошенням Емманюеля Макрона. На відкриття собору, який п’ять років поспіль відновлювали після масштабної пожежі, Франція запросила сотні іноземних лідерів.

Зокрема, на зустріч у Парижі прибув новообраний президент США Дональд Трамп. Раніше ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський планує провести з ним перші перемовини після перемоги Трампа на виборах, проте згодом адміністрація Макрона повідомила, що французький президент також братиме участь у переговорах.

Зустріч перед церемонією відкриття Собору Паризької Богоматері тривала 35 хвилин. Деталі переговорів на момент публікації новини не уточнюються.

«Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий», – прокоментував зустріч Володимир Зеленський.

Окрім того, український президент вже провів зустрічі з грузинською президенткою Саломе Зурабішвілі, а також австрійським канцлером Карлом Негаммером.

Нагадаємо, остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 27 вересня у Trump Tower у Нью-Йорку. Тоді український президент обговорив із Трампом «план перемоги» України, яким він раніше поділився з чинним президентом США Джо Байденом.

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