Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Trump Tower 27 вересня

У п’ятницю, 27 вересня, президент України Володимир Зеденський зустрівся з експрезидентом США та кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом. Про початок зустрічі Зеленського та Трампа повідомив «Голос Америки».

Політики зустрілися у Trump Tower у Нью-Йорку та обговорили війну в Україні. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що хоче обговорити з Дональдом Трампом «план перемоги» України, яким він раніше поділився з чинним президентом США Джо Байденом.

За словами Володимира Зеленського, з моменту його особистої зустрічі з Дональдом Трампом минуло п’ять років. Трамп заявив, що він має хороші стосунки із українським президентом, а також хороші стосунки з президентом Росії Владіміром Путіним.

«Сподіваюсь, у нас з вами стосунки кращі», – відповів Володимир Зеленський на слова Трампа.

Під час зустрічі Дональд Трамп вчергове повторив тезу, що зможе швидко припинити війну в Україні в разі обрання його президентом. За його словами, він буде працювати «з обома сторонами».

Після особистої зустрічі політики дали коментар телеканалу Fox. Дональд Трамп заявив, що він хоче «чесну угоду» між Україною та Росією. Після цього Володимир Зеленський запросив його до України, і політик погодився, сказавши, що «це красива країна, чудова погода, все там красиво».

«Дуже змістовна зустріч із Дональдом Трампом. Представив йому План перемоги. Детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для нашого народу. Обговорили багато деталей. Дякую за цю зустріч! Справедливий мир потрібен», – повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з кандидатом в президенти США.

Що передувало зустрічі Трампа та Зеленського

Зазначимо, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа відбулася на тлі заяв Республіканської партії нібито про вплив українського президента та української посолки на вибори. 26 вересня спікер палати Майк Джонсон закликав Зеленського звільнити посолку Оксану Маркарову через візит Володимира Зеленського на завод з виготовлення набоїв у Пенсильванії. На зустріч не запросили жодного представника Республіканців, що дало привіт партії звинуватити українське представництво у втручанні в американські вибори.

Втім, в Білому Домі повідомили, що українська сторона сама попросила про можливість відвідати завод, на якому виробляють критично важливі для ЗСУ 155-мм боєприпаси. Крім того, там нагадали про зустріч Зеленського із представниками республіканців, де не було політиків з Демократичної партії.

Того ж дня американський журнал Time повідомив, що команда президента України відмовилася від зустрічі з Трампом в його маєтку. Чиновники в оточенні Володимира Зеленського пояснили виданню, що запрошення його до маєтку Трампа в Мар-а-Лаго може бути розцінене як підтримка Республіканської партії.

Зазначимо, раніше, 25 вересня, АР із посиланням на неназваного представника штабу Трампа повідомило, що вони «нічого не знають» про імовірну зустріч їхнього кандидата та Зеленського.

«План перемоги» України, який обговорять Зеленський та Трамп напередодні показали Джо Байдену в Білому Домі. Під час візиту Володимира Зеленського до адміністрації президента США оголосили про масштабний пакет військової допомоги, а також про дозвіл надати Україні далекобійні авіабомби JSOW.