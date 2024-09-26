Зустріч також могла відбутися на американському телеканалі під час спільного інтерв’ю

Команда президента України Володимира Зеленського відмовилася від зустрічі з Дональдом Трампом в його маєтку в Мар-а-Лаго. Про це 26 вересня написав американський журнал Time.

Time, посилаючись на двох чиновників в оточені Зеленського, зазначив, що зустріч в маєтку кандидата у президенти США Дональда Трампа, могло бути розцінено як підтримку його кампанії.

«Команди президента України та Трампа обговорювали ідею зустрічі в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, але українська сторона відхилила таку можливість і попросила зустрітися у більш нейтральному місці», – пишуть у виданні.

Зокрема, зустріч могла відбутися на американському телеканалі під час спільного інтерв’ю. Однак все скасували після візиту президента України на оборонний завод Scranton Army Ammunition Plant у Пенсильванії. Відзначимо, що цей візит розкритикували республіканці, назвавши це «втручанням у вибори».

Візит Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії: що відомо

На заводі Володимир Зеленський зустрівся з представниками Демократичної партії, що за словами спікера американського Конгресу республіканця Майка Джонсона, начебто могло піти на користь кампанії Камали Гарріс.

Дональд Трамп розкритикував візит президента України й заявив, що Зеленський нібито хоче перемоги демократів на майбутніх президентських виборах.

Речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр відреагувала на цю критику. Вона наголосила, що українська сторона сама попросила про можливість відвідати завод, адже на якому виробляють критично важливі для ЗСУ боєприпаси. При цьому вона наголосила, що 2 місяці тому президент України мав схожу зустріч з представником Республіканської партії Спенсером Коксом, яка тоді жодній критиці не піддавалась.

Нагадаємо, що спікер Палати представників США вимагав в Зеленського звільнити посолку України Оксану Маркарову через цей візит.