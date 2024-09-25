Спікер Майк Джонсон вважає, що посолка України втрутилась в американські вибори

Майк Джонсон, спікер Палати представників США від республіканців вимагає у Володимира Зеленського звільнити Оксану Маркарову з посади посла України у Сполучених Штатах. Відповідний лист спікер оприлюднив у середу, 25 вересня.

Причиною вимог про відставку став візит Володимира Зеленського на завод з виготовлення набоїв у Пенсильванії, на який не запросили жодного представника Республіканської партії. Це дало республіканцям підстави звинуватити посолку України у США Оксану Маркарову, яку вони назвали відповідальною за організацію візиту на оборонний завод, у втручанні в американські вибори.

«Тур був явно партійним агітаційним заходом, покликаним допомогти демократам, і, безумовно, є втручанням у виборчий процес. Цей недалекоглядний і навмисно політичний крок призвів до того, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати свої дипломатичні функції в цій країні», – написав Джонсон.

Лист спікера Майка Джонсона з вимогою звільнити Оксану Маркарову. Фото X/ Speaker Mike Johnson

Джонсон звернув увагу, що візит на завод організований у штаті, де кандидати на посаду президента США мають однакові шанси на перемогу.

«Після організації партизанської кампанії у хиткому штаті цього тижня, український посол Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довірити чесну й ефективну дипломатичну службу в цій країні. Президент Зеленський повинен її негайно усунути», – заявив Джонсон.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Результати загальнонаціональних опитувань показують незначну перевагу віцепрезидентки Камалли Гарріс над Дональдом Трампом.

Від 22 вересня у США триває офіційний візит президента України Володимира Зеленського. Першим місцем його відвідин став збройний завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Завод є одним із небагатьох підприємств у США, де виготовляють 155-мм артилерійські снаряди. У четвер, 26 вересня, Зеленський зустрінеться із Джо Байденом, щоб представити йому «план перемоги».

47-річна Оксана Маркарова працює на посаді посла України у США із 25 лютого 2021 року. До того вона займала посаду міністра фінансів спершу в уряді прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, а згодом його наступника – Олексія Гончарука.