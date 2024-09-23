Володимир Зеленський відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до США з відвідин заводу в Пенсильванії, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів, повідомили на сайті Офісу президента 23 вересня.

«Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво», – написав президент у X (Twitter).

Володимир Зеленський розповів, що розпочав візит у США з подяки всім працівникам заводу та домовленостей щодо розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям. Президент також відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі.

«Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали», – сказав глава держави.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до США для участі в заходах 79-ї Генеральної Асамблеї ООН. Президент розповів, що представить у США «план перемоги», адже, за його словами, «саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні».

«Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше ZAXID.NET з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, як діятиме Україна в разі відмови президента США Джо Байдена від «плану перемоги».