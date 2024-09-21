Представники Російської Федерації не братимуть участь у другому Саміті миру, навіть якщо їх туди запросять. Про це 21 вересня повідомила представниця російського МЗС Марія Захарова.

На прохання журналістів прокоментувати слова президента України Володимира Зеленського щодо того, що Росію готові бачити на другому Саміті миру, Захарова відповіла, що російські представники участі у такому заході не братимуть. Однак вони не відмовляються від нібито політико-дипломатичного врегулювання кризи.

«Але ми не відмовляємося від політико-дипломатичного врегулювання кризи, готові до обговорення справді серйозних пропозицій, що враховують ситуацію «на землі», геополітичні реалії, що складаються, і сформульовану 14 червня Путіним відповідну ініціативу», – зазначила Захарова.

Зауважимо, що геополітичними реаліями російські дипломати називають анексії українських територій. Також ініціатива російського президента Володимира Путіна включає відмову України від вступу до НАТО та зняття усіх західних санкцій з Кремля.

Що відомо про «план перемоги» України та можливі перемовини з Росією

Раніше Україна заявила про готовність бачити Росію на другому Саміті миру, оскільки на цьому наполягають західні партнери.

Українська сторона працює над планом перемовин із Росією, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами 20 вересня. За його словами, план стане фундаментом та стартом для того, щоб говорити з країною-агресором у будь-якому форматі.

27 серпня Зеленський повідомив, що у вересні Україна представить Сполученим Штатам Америки свій «план перемоги».