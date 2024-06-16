Володимир Зеленський відповів, за якої умови готовий до перемовин з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність представників від Росії на другому глобальному Саміті миру буде свідчити про те, що росіяни готові до перемовин щодо закінчення війни. Про це він заявив у неділю, 16 червня, за підсумками глобального Саміту миру у Швейцарії.

Президент України анонсував проведення другого Саміту миру, «коли план миру буде готовий і кожен крок буде пропрацьований».

«Що буде з Росією на другому саміті? Їх присутність там, буде означати, що вони вирішили припинити війну», – сказав він.

Зеленський назвав озвучені російським президентом Володимиром Путіним умови «великою помилкою», яка є «корисною для України».

«Це помилка, яка для нас корисна. Тут за лаштунками країни говорили, що цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну – помножене на нуль. Це говорили всі країни. Навіть ті, які мають інший погляд, або мали. І це для нас також успіх...», – заявив він.

За словами українського лідера, Росія блокувала будь-які ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Відтак Україною та її союзниками, на думку українського президента, було обрано правильний процес – формат Саміту миру, який супроводжує розробка детального мирного плану, який зрештою передадуть Росії.

«Було майже 200 мінських зустрічей, де не було вирішено жодного питання. Росія все блокувала. Чому? Бо не вигідно було завершувати війну. Тому обрано правильний процес – саміт миру, а потім розробка детального плану, а потім цей план буде передано Росії. І тоді побачимо, чи готові вони до завершення війни», – сказав президент.

За словами Зеленського, багато країн хотіли залучення представників Росії на першому саміті миру. Але одночасно більшість країн «не хоче навіть тиснути їм руки». Президент України також висловив упевненість, що тиснути на Росію, аби вона завершила війну можна двома шляхами.

«Перший шлях – дипломатичний. Це саміт миру, потім зустрічі, спільний план. Це цей шлях», – зазначив він.

Другий шлях, за словами президента, це «міцна оборона, міцна армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім’ю та державу».

Як інформував ZAXID.NET, спільне комюніке за підсумками глобального Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці підтримали 80 країн і чотири організації, серед яких Рада Європи, Європейська комісія, Європейська рада і Європейський парламент. Рішення спрямоване на пошук шляхів мирного врегулювання збройного конфлікту між Росією та Україною.