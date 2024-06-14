Володимир Зеленський

Пропозиції президента Росії Володимира Путіна про припинення війни в Україні є нічим іншим як ультиматумом, а усі його дії – відродженням нацизму. Таку думку в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 у п’ятницю, 14 червня, висловив президент України Володимир Зеленський.

Саме так український президент відреагував на категоричні заяви російського президента, які він висловив раніше сьогодні. Зокрема, Путін заявив, що начебто готовий до мирних переговорів, але для цього українці повинні вивести свої війська з чотирьох областей, які у Росії називають «нові регіони» – Херсонську, Запорізьку, Луганську та Донецьку області. Також Україна повинна відмовитися від перспективи членства у НАТО та взяти на себе ще низку зобов’язань. Під час мирного врегулювання країни Заходу мають, на вимогу президента Росії, скасувати всі санкції, що ввели проти Москви.

Заяви Путіна пролунали напередодні українського Саміту миру в Швейцарії, у якому братимуть участь 90 держав і організацій.

«Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше», – заявив він.

Український лідер переконаний, що усі теперішні дії російського президента є новою хвилею російського нацизму.

«Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не має наміру зупинятися. Замороженого конфлікту не буде», – заявив Зеленський і навів історичну аналогію з діями Адольфа Гітлера при розподілі Чехословаччини у 1938 році.

«Але ні, це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не припиняється... Не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом. Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше говорив про Крим і Донбас... Його не хвилює, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму», – резюмував український президент.

Зазначимо, що заяви Путіна пролунали напередодні українського Саміту миру в Швейцарії, у якому братимуть участь 90 держав і організацій.

У Міністерстві закордонних справ України всі озвучені Путіним ультиматуми назвали такими, що спрямовані введення в оману міжнародної спільноти та підрив дипломатичних зусилля щодо відновлення справедливого миру. У МЗС вказують, що час проголошення заяв Путіна є показовим, адже, «закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення Саміту миру в Швейцарії, Путін намагається завадити участі лідерів і країн в цьому саміті». Сама ж поява заяв російського президента «саме за день до початку саміту «свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру».