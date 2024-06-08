Президент України Володимир Зеленський стверджує, що легітимність російського президента Володимира Путіна визнає лише він сам. Так голова держави у п’ятницю, 7 червня, відреагував на закиди президента Росії про нібито його «нелегітимність».

«Що стосується легітимності. Легітимність президента Зеленського визнає виключно народ України, обирає народ України, і я дуже дякую за підтримку. Народ у нас вільний, ми за це, якщо чесно, і воюємо. Я йому вдячний за цю підтримку. Легітимність «товариша Путіна» визнає виключно товариш Путін, і обирає Путіна – Путін. Російський народ – це декорація, актор у них один», – сказав він на спільній із президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції в Парижі

Голова держави у своєму виступі кілька разів згадував Путіна, зокрема під час обговорення військової підтримки України з боку Франції. Зеленський наголошував, що саме завдяки міжнародній підтримці сили оборони України мають можливість знищувати російську зброю й позиції, з яких окупанти обстрілюють українську територію, зокрема Харків.

«Такі сміливі антитерористичні кроки потрібні й надалі, Путін повинен відчувати, що його можливості обмежені», – зазначив Зеленський.

Зауважимо, що термін повноважень президента Володимира Зеленського в мирний час закінчувався б 20 травня, адже саме в цей день минуло п’ять років з його інавгурації. Президент Росії Володимир Путін та уся російська пропаганда намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні у тому числі за рахунок обговорення нібито відсутності легальної влади в Україні.