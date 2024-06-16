Наразі комюніке підписали зокрема 80 країн і чотири організації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в комюніке, тобто декларації саміту миру, врахували всі принципові позиції, на яких наполягала Україна. Про це повідомив LB у неділю, 16 червня.

Також декларація буде відкрита до приєднання іншими країнами й після завершення саміту.

«Ми вже знаємо, що декілька країн проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і хочуть приєднатися до нього, хоча вони не є зараз на саміті», – додав Дмитро Кулеба.

Як згодом повідомило «Радіо Свобода», підсумкову декларацію на саміті миру у Швейцарії підписала переважна більшість країн-учасниць, зокрема 80 країн і чотири організації. ОАЕ, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР та Таїланд утримались від підписання комюніке.

Фото Дмитра Лубінця

Раніше агентство Reuters опублікувало підсумковий документ, який мали оголосити за результатами саміту. Як зазначала «Європейська правда», щоби максимально розширити кількість країн-учасниць, на перший саміт винесли не всю «формулу миру Зеленського», а лише три з 10 її положень. Країни зосередились на питаннях, що стосуються ядерної й продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей.

Президентка Швейцарії Віола Амгерд на пресконференції після саміту заявила, що більшість країн, які зібрались у Швейцарії, погодили спільне комюніке та визначили чіткі рамки для сфер, в яких мають відбуватись подальші дискусії.

«По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним. По-друге, неприпустимими є напади на торговельні судна в портах і на всьому шляху, а також на цивільні порти й інфраструктуру. По-третє, усі військовополонені мають бути звільнені у межах повного обміну полоненими. Усі депортовані та незаконно викрадені українські діти та всі інші незаконно затримані українські особи мають бути повернуті в Україну», – сказала Віола Амгерд.

Після саміту країни погодились продовжити свою спільну роботу на рівні радників та міністрів під час спеціальних зустрічей для досягнення стабільного миру.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна попередньо уклала угоди з Францією, Туреччиною, Кенією, Чехією, Саудівською Аравією, Польщею, Катаром, Норвегією, Чилі, Ганою, Нідерландами, США, Фінляндією, Нідерландами, Сполученим Королівством, які створять так звані постсамітні групи.

Нагадаємо, упродовж 15-16 червня у Швейцарії відбувався дводенний Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Метою саміту є узгодження на найвищому рівні трьох з десяти пунктів української «формули миру» — щодо ядерної й продовольчої безпеки та звільнення полонених і депортованих українців. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли партнери напрацюють план щодо завершення війни в Україні.