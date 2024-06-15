На першому Саміті миру присутня 101 держава та міжнародна організація

Президент України Володимир Зеленський закликав представників країн-учасниць Глобального саміту миру у Швейцарії скласти «план дій», який дозволить на другому Саміті миру зафіксувати кінець війни. Про це він сказав під час свого виступу у межах саміту, у суботу, 15 червня.

За словами президента, перший Саміт миру зможе стати першим кроком до справедливого кінця війни Росії проти України.

«Україна має право на мир, так само як всі ви, пані та панове. Ми повинні зупинити цю війну спираючись на Статут ООН, повагу до міжнародного права, справедливі інтереси українського народу та ідею незаперечної цінності людського життя – життя, а не війни», – закликав Володимир Зеленський.

Зеленський також розповів, чого очікує від результатів першого Саміту у Швейцарії. Перше – «довести, що повернення безпеки справді можливе», друге – складання реального плану для втілення «формули миру», і третє – визначення, як країни будуть взаємодіяти на основі Статуту ООН.

Президент додав, що Росія не представлена на першому Саміті миру, оскільки не зацікавлена у припиненні війни. Натомість він додав, що коли країни погодять «план дій» щодо реального закінчення війни, його передадуть представникам Росії.

«У такий спосіб, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Зараз ми починаємо цей шлях. Разом ми повинні довести, що об’єднаний світ є світом миру, світом, який знає, як діяти», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Швейцарії розпочався дводенний Глобальний саміт миру, який триватиме 15-16 червня. Свою участь в саміті підтвердили 100 делегацій – 92 країн і 8 міжнародних організацій. Заплановано, що на конференції обговорюватимуть питання ядерної безпеки, продовольчої безпеки, а також повернення українських дітей, вивезених до РФ, обмін військовополоненими тощо. Швейцарія, яка прийняла саміт, хоче прокласти шлях для майбутнього мирного процесу за участю Росії.

На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії, через розв’язану нею повномасштабну війну проти України.