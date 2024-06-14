Вже цими вихідними у Швейцарії пройде глобальний Саміт миру

У п’ятницю, 14 червня, Федеральна рада Швейцарії оприлюднила остаточний перелік країн-учасниць українського Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня. Відповідне повідомлення оприлюднив департамент закордонних справ Швейцарії.

За даними швейцарської влади, у заході візьмуть участь представники 92 держав, з яких 57 будуть представлені на найвищому рівні – президентами або прем'єр-міністрами. Це наступні країни: Албанія, Андорра, Аргентина, Австрія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Кабо Верде, Канада, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Кот-д’Івуар, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Естонія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Гана, Греція, Гватемала, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Кенія, Косово, Латвія, Лівія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Катар, Словенія, Сомалі, Іспанія, Швеція, Східний Тимор, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати Америки

Ще 29 країн направлять на саміт своїх міністрів, здебільшого очільників МЗС. Шість держав, серед яких Індонезія, Ізраїль, ОАЕ, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія, будуть представлені послами. При цьому Бразилія і Святий Престол матимуть статус спостерігача, а не учасника саміту.

Серед міжнародних організацій на заході будуть присутні представники Ради Європи, ОБСЄ, Організації американських держав та ключових інституцій ЄС. ООН і Вселенський патріархат також матимуть статус спостерігачів. Делегація з Китаю участі в саміті не братиме.

Україна та Швейцарія запросили для участі у Саміті лідерів 160 країн.

Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де 15-16 червня відбудеться Глобальний саміт миру.

«Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей», – заявив він у телеграмі.

Зеленський також подякував «усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН».