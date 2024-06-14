Росія намагається підрвати довіру швейцарців до Саміту миру

У швейцарському місті Бюргенштоці з 15 до 16 червня відбудеться глобальний Саміт миру, ініціатором якого є Володимир Зеленський. Напередодні події дослідники зафіксували збільшення кількості російської пропаганди, а уряд Швейцарії повідомив про сплеск кібератак та дезінформаційних кампаній проти країни. Волонтерський сайт журналістів з Великої Британії Франції та України Insight News проаналізував швейцарські сайти, які поширюють заяви пропагандистів та російської влади.

Україну у Швейцарії намагаються дискредитувати переважно маргінальні сайти й російські державні ЗМІ. «Ми виділили найбезглуздіші твердження про єврейське походження Путіна чи звинувачення Макрона в піроманстві. Шокуючим відкриттям стала популярність російських державних пропагандистських платформ. Згідно з даними SimilarWeb, англомовна версія RT отримала майже 10 млн переглядів за рік. Німецька версія російського державного ЗМІ отримала 2,7 мільйона переглядів, а французька – 6,6 млн», – розповідає Insight News.

Швейцарці читають російську пропаганду російською, а також французькою, німецькою та англійською мовами. Дослідники аналізували контент таких сайтів: Infosperber, Uncut news, Transition-news, Les observateurs, Arretsuri nfo, Globalbridge, Zeitpunkt тощо. Ці ресурси мають лише 0,8% серед швейцарських ЗМІ. Вони регулярно цитують матеріали під санкційних у Європі сайтів Russia Today, Sputnik і «РИА Новости». Однак німецький сайт Anti-Spiegel і французький Reseau International мають до мільйона переглядів на рік.

Головними наративами пропаганди окупантів у Швейцарії є те, що українці нацисти, Україна провокує ядерну війну, а Росія воює проти НАТО і США. Крім цього, закликають припинити підтримувати Україну та розповідають про нібито готовність Росії до мирних переговорів.

Зокрема, сайт Arretsur info писав про те, що Україна найкорумпованіша та найбідніша в Європі, яка скоро має розпастися. Пропагандисти також називають «головним злом» американського президента Джо Байдена, який хоче «поставити в Росії лояльний йому уряд й спеціально затягує війну». Також Arretsur info цитує міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова, який розповідав про нелегітимність Зеленського.

Сайт Globalbridg звинувачує Україну в обстрілах цивільного населення у Донецькій та Луганській областях й заявляє, що ці території «завжди були прихильними до Росії». Ба більше, на думку пропагандистів, «Україна завжди хотіла бути частиною Росії». Les observateurs також звинувачує президента Зеленського у нелегітимності й вважає, Саміт миру це «пропагандистська вправа, щоб приховати нелегітимність». Також російські пропагандисти намагаються переконати, що воюють не Українці а «об'єднаний Захід», після 2014 року влада в Україні нелегітимна. Вони демонізують українську армію й просять зняти санкції з Росії.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у спробі зірвати Саміт миру. Він заявив, що Китай переконував країни не брати участь в ініційованому Україною Саміті миру.

Нагадаємо, що ідея Саміту з'явилася в президента Зеленського у 2022 році після успішного визволення Херсону. Швейцарська влада на початку травня 2024 року розіслала 160 запрошень на Саміт. Наразі невідомо, які країни приєднаються до події. Результатом події має бути ухвалення резолюції про продовольчу безпеку, радіаційну та ядерну безпеку та звільнення полонених.